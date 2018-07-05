بالصور: هاني شاكر يغني في احتفالية «القدس» بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط: (تصوير: مصطفى مرتضى) | الخميس 05 يوليو 2018, 02:49 مساء
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيا الفنان المصري هاني شاكر احتفالية مهرجان «القدس» التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمَّان بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء العرب.

وأقيم المهرجان برعاية العراقي نظمي أوجي وبدعوة من نزار أوجي والشاعر رامي اليوسف المنتج المنفذ للحفل الذي شهد عددًا من الأغاني الوطنية، قدمها شاكر للقدس والأردن والعراق. وحضر الحفل الفنان خالد زكي والمنتج محسن جابر.

وفي ختام الاحتفالية قام نظمي أوجي وشقيقه نزار بتكريم الفنان الكبير هاني شاكر الذي حصل على تكريم آخر من قبل فلسطين قدمه وزير الإعلام أحمد عساف واللواء جبريل رجب بحضور المطران عطالله حنا.

كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
كواليس حفل هاني شاكر في الأردن (خاص لـ بوابة الوسط)
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