مهرجان قروي يتحول لحدث دولي في لبنان

مهرجان قروي يتحول لحدث دولي في لبنان (أرشيفية:انترنت)

تمكنت قرية صغيرة في جبل لبنان من وضع اسمها على خارطة المهرجانات الدولية خلال مهرجان في دورته الثامنة بدأ قرويا وتحول إلى دولي في غضون سنوات.

وضمن فعاليات مهرجان غلبون، أحيا المؤلف الموسيقي وعازف الغيتار والمغني البوسني جوران بريغوفيتش حفلًا موسيقيًا حضره نحو 1500 متفرج، قدم خلاله عرضًا مبهرًا لجمهور بعضه قصده تحديدًا والبعض الآخر لم يسبق له معرفة هذا الفنان، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهي ليست المرة الأولى التي يحيي فيها ابن مدينة سراييفو مهرجانًا موسيقيًا في لبنان، لكن العودة إلى بيروت هذه المرة كانت من بوابة قرية نائية تقع في أعالي مدينة جبيل اللبنانية وقدم لجمهورها مختارات من ألبومه الأحدث الذي يحمل عنوان «ثلاث رسائل من سراييفو».

وعن اختياره لبنان لهذا العرض قال بريغوفيتش (68 عامًا) «زرت العالم وكانت لي عروض في صربيا والأرجنتين وأفريقيا ولبنان، الجمهور سوف يكون مستمتعاً والرسائل في الألبوم هي عبارة عن هدية له».

بدأ العرض بدخول عدد من عازفي آلات النفخ من بين الجمهور الذي ما أن سمع الموسيقى حتى بدأ بالرقص، و دخل بريغوفيتش إلى المسرح مع جيتاره الذي أدخل عليه بعض التعديلات الحديثة.

وقال «أنا كمؤلف موسيقي أستطيع أن أجمع بين أشياء تعجز السياسة والأديان عن جمعها، نحن في القرن الحادي والعشرين وعلينا أن ندرك أن الاختلاف بيننا لا يجب أن يدفعنا لقتل بعضنا البعض».