مجبّر يجتمع بمؤسسات المجتمع المدني في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 12:41 مساء
صورة من الاجتماع (وال)

استضاف بيت الثقافة في مدينة سبها اجتماعًا ضم وكيل الثقافة والمجتمع المدني بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، محمود مجبّر، وعددا من مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين.

وقال مجبّر إن الحضور كان مميزاً ضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، الإثنين.

وأضاف وكيل الثقافة والمجتمع المدني: «تناولنا ثلاث نقاط مهمة كان أولها المسودة المعروضة على البرلمان الليبي بخصوص تنظيم اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل في مفوضية المجتمع المدني، وثانيها المشاكل والصعاب التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني في الجنوب، وثالثها الخروقات الأمنية في مؤسسات المجتمع المدني ومنها التبعية وخطورتها على الأمن القومي، واستغلال منظمات المجتمع المدني في القضايا السياسية والأمنية وجهل مؤسسات المجتمع المدني بدورها».

وتابع: «شاركنا الاجتماع عدد وافر من مؤسسات المجتمع المدني منها الاتحاد النسائي وائتلاف قانونيّي سبها ومنظمة ارتقاء ليبيا ورئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني فزان ومنظمة غرفة التجارة والصناعة ومنظمة صرخة الجنوب».

وأكد مجبر على أنه شُكلت لجنة لإعداد مسودة وعرضها على البرلمان، لأن المسودة المعروضة سابقًا لم تشمل الجنوب، حسب تصريحاته.

وذكر أن اللجنة المشكلة كانت برئاسة عضو ائتلاف القانونيين سبها، عقيلة محجوب، للنظر في المسودة السابقة ومحاولة تعديلها أو تقديم البديل.

وأشار مجبر إلى أنه تُطرق إلى ضرورة وجود فرع لمفوضية المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية، بعد اعتذار الرئيس السابق واستقالته وهو خالد عيفة.

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