تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع

تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع (فيسبوك)

سلم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، ومدير الإدارة الفنية بالجامعة العربية الدبلوماسي فوزي الغويل، درع التكريم التي منحها مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمعين بجامعة الدول العربية الشهر الماضي للإعلامي عبدالفتاح الوسيع.

وتسلم الوسيع الدرع تقديرًا لمسيرته الإعلامية التي تجاوزت نصف القرن من العطاء والتميز مذيعًا ومقدمًا لبرامج وثائقية وثقافية مهمة ومخرجًا وممثلاً في المسرح والسينما والتلفزيون، ونظرًا لظروف الوسيع الصحية لم يتمكن من السفر لحضور مراسم التكريم بالقاهرة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة، الأحد.

حضر تسليم الدرع الدبلوماسي والسفير عبدالقادر غوقة وعدد من الإعلاميين والفنانين وأبناءالوسيع، وتحدث الفاخري عن دور الوسيع الإعلامي والثقافي والفني في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني والمسرحي.

أما الغويل، فأكد قيمة هذه الجائزة التي يمنحها مجلس وزراء الإعلام العرب من خلال اجتماعهم السنوي في جامعة الدول العربية للمتميزين من الإعلاميين العرب، ومنحت هذه العام للإعلاميين الليبيين الوسيع ومحمد أبوعامر.

تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع (فيسبوك)

تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع (فيسبوك)