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مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 08:46 مساء
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
شوارع صنعاء باليمن. (الإنترنت)
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قالت مصادر محلية وطبية في اليمن الأحد إن ثلاثة أشخاص، بينهم مسن وامرأة، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث سقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل 44 مسافرا في نقيل ظمران، شمالي محافظة لحج الجنوبية.

وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضا 41 مصابا، بينهم 22 حالتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في أحد المستشفيات بمدينة الراهدة بتعز، فيما غادر بقية المصابين المستشفى، بحسب «رويترز».

عطل في المكابح
وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في المكابح، مما أفقد السائق السيطرة على الحافلة وتسبب في سقوطها من مكان مرتفع.

وتكثر حوادث السير في اليمن منذ سنوات، موقعة قتلى وجرحى. ومنذ بداية العام، شهد اليمن العديد من تلك الحوادث في مختلف المحافظات، وذلك لقطع المسافرين طرقا جبلية وعرة، فضلا عن سوء حالة الطرق الحالية وافتقارها للصيانة.

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وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تشهد حوادث مرورية في العالم.

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