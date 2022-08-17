الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت وحدات الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، 10 حرائق مندلعة عبر عدة ولايات بشمال البلاد، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لإخماد 8 منها، فيما يبقى حريقان آخران تحت الحراسة.

وأفادت حصيلة حول وضعية الحرائق على مستوى البلاد، أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية «واج»، أنه «من بين 10 حرائق، تتواصل الجهود لإخماد 8 حرائق، فيما يبقى حريقان (2) تحت الحراسة».

تواصل عملية إخماد الحرائق

وحسب المصدر نفسه، فإن عملية الإخماد متواصلة لإطفاء الحرائق التي اندلعت بولايات الطارف وتيزي وزو وتيبازة وسكيكدة وسوق أهراس وعنابة.

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وأكد المصدر أن الحماية المدنية «تبذل جهودًا كبيرة في عملية إخماد الحرائق»، مشيرًا إلى «تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، لا سيما خلال عملية الإخماد التي قامت بها الوحدة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي بولاية سكيكدة».

تعزيز وسائل مكافحة الحرائق في أقرب وقت

وقام المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، أمس الثلاثاء بزيارة إلى ولاية تيبازة، للاطلاع على الوضعية السائدة على أرض الميدان على أثر نشوب حريقين للغابات، حسبما جاء في بيان للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أنبوغلاف قد زار عقب وصوله لعين المكان مرفوقًا بوالي ولاية تيبازة، مركز قيادة إدارة عمليات إخماد الحرائق والتنسيق العملياتي، حيث قدم له عرضًا حول الأوضاع. وعقب هذا العرض قدم المدير العام للحماية المدنية توجيهات من أجل «تعزيز وسائل مكافحة الحرائق في أقرب الآجال».

ودفع الجيش الجزائري بمروحيات تابعة للقوات الجوية، يوم الأحد الماضي، للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت في غابات جبل شنوة بولاية تيبازة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

اندلاع الحرائق في مناطق متفرقة بالجزائر. (الإنترنت)