مساعدات أوروبية لمواجهة الحرائق في فرنسا.. وتفاؤل ببدء انحسار موجة الحر

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل متطوعون أوروبيون وعناصر الإطفاء مكافحة الحرائق في فرنسا، خاصة في غرب البلاد، حيث من المنتظر هبوب عواصف رعدية ومطرية مساءً على هذه المناطق المتضررة من الجفاف.

ولا يزال من الصعب التنبؤ بتأثير العواصف الرعدية والمطرية على الحرائق المستعرة، لأنه بدلًا عن التسبب في إخماد النيران من المحتمل أن تحدث أثرًا عكسيًا، لا سيما إذا كانت مصحوبة برياح عاتية وحتى بصواعق، السبب الطبيعي لاندلاع الحرائق، بحسب هيئة الأرصاد الجوية ورجال الإطفاء.

هل تنهي العواصف موجة الحر في فرنسا؟

ومن المتوقع أن تهب العواصف غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد لتنهي موجة الحر السائدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأت موجة الحر الحالية في فرنسا في 31 يوليو، وهي الثالثة خلال العام الجاري بعد واحدة في أواخر يونيو وأخرى في منتصف يوليو. وتقول التقارير العلمية إن موجات الحرارة ستتضاعف وسيطول أمدها وستزداد حدة.

رقم قياسي للحرائق في أوروبا

وامتدت الحرائق إلى ثلاثة أضعاف المعدل السنوي للمساحة المحروقة خلال السنوات العشر الماضية، ما يشكل رقمًا قياسيًا في الاتحاد الأوروبي منذ بداية السجلات في العام 2006.

ففي جيروند (جنوب غرب)، لم يطرأ على تجدد الحريق أي تغيير لأكثر من 48 ساعة بعد تدمير 7400 هكتار من أشجار الصنوبر، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب عواصف مصحوبة برياح تصل سرعتها مساء السبت إلى 60 كيلو متر في الساعة.

وبعد شهر من حريقين ضخمين شهدتهما، الأول في لانديراس والثاني في تيستي دو بوك، تغير الوضع اليوم السبت لأن الحريق توقف، بحسب الناطق باسم رجال الإطفاء في جيروند، المقدم أرنو مندوس.

فتح طريق رابط بين فرنسا وإسبانيا

وإلى الجنوب، مساء الجمعة، سُمح لسكان بعض القطاعات في مقاطعة لاند بالعودة إلى منازلهم، واليوم أعادت السلطات فتح الطريق السريع الذي يربط مدينة بوردو (غرب) بإسبانيا، المغلق منذ الأربعاء الماضي على امتداد 20 كلم.

وحذرت قائدة الشرطة في جيروند، فابيين بوسيو، من أن النيران لا تزال مشتعلة على الجانب الغربي، مشيرة إلى تعبئة ألف عنصر إطفاء، مدعومين بتعزيزات أوروبية من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا.

وقال تون نيوهالفيل، وهو رجل إطفاء ألماني يبلغ 36 عامًا: «هنا، نحن جميعًا متطوعون. تلقينا تدريبًا، ونريد تقديم المساعدة»، مشيرًا إلى أنه واجه حريقًا هائلًا لم يسبق أن واجهه في ألمانيا.

مساعدات إيطالية لفرنسا

ووصلت أمس الجمعة، قاذفتان مائيتان إيطاليتان من طراز «كنداير» وأخريان يونانيتان إلى قاعدة جوية قرب مدينة بوردو.

ومساء الجمعة، طلب من قيادة الشرطة إلغاء الاحتفالات بالألعاب النارية التقليدية في 15 أغسطس بسبب ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هطول الأمطار المتوقع اعتبارًا من مساء السبت لن يكون كافيًا لمعالجة الجفاف غير المسبوق الذي تشهده البلاد، حيث انخفض متوسط هطول الأمطار في شهر يوليو إلى أقل سنتم واحد.

وحذرت، خبيرة الأرصاد كلير شانال خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، من أن العواصف ستهب على تربة جافة للغاية لا تسمح بامتصاص المياه وتزيد من مخاطر حدوث فيضانات.