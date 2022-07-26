قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخص وأصيب آخر الإثنين، في حريق بإقليم تاونات بشمال المغرب، حيث تشتعل بؤر نيران مجددا بعد أيام على احتواء الحرائق، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

والضحيتان متطوعان كانا يشاركان في إخماد حريق في إحدى غابات الإقليم القريب من فاس ومكناس، على ما أوضحت مصادر محلية لوكالة «فرانس برس».

قتيل وإجلاء ألف عائلة بسبب حرائق الغابات في المغرب

ونُقل الجريح إلى المستشفى، وهو ليس في حال الخطر، فيما سعت أجهزة الإطفاء ليل الإثنين الثلاثاء، للسيطرة على الحريق بعد تأمين سلامة عدد من القرويين، بحسب السلطات المحلية.

وأتت النيران في المنطقة على نحو 33 هكتارا من المناطق الحرجية.

واشتعلت النيران مجددا بدرجات متفاوتة في عدة بؤر خلال الساعات الماضية في شمال المغرب، لا سيما في إقليم العرائش إلى جنوب طنجة، الذي سبق واجتاحته أخيرا حرائق غابات عنيفة أوقعت قتيلا.

ويعتزم المغرب إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت أخيرا شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة.

وتتضمن الخطة المعلنة أيضا دعم المباني التي لحقت بها أضرار، وإعادة إحياء الأنشطة الزراعية وتربية الماشية والنحل في المناطق القريبة، ورصدت لها ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).

«واقع التغير المناخي» ساهم في تأجيج الحرائق

وعلى سبيل المقارنة، اندلع 285 حريقا بين يناير وسبتمبر 2021، أتت على 2782 هكتارا من الأحراج وخصوصا في منطقة الريف الجبلية (شمال).

وأوضح الخبير البيئي المغربي، سعيد شكري أن هذه الحرائق ناجمة إلى حد بعيد عن أسباب بشرية، غير أن «واقع التغير المناخي» ساهم في تأجيجها.

ويشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتتعرض المملكة منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تفاقم موسما جافا وإجهادا مائيا، بسبب التقلبات المناخية.