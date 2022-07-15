قتيل وإجلاء ألف عائلة بسبب حرائق الغابات في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

لقى شخص حتفه في حرائق عنيفة التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب، منذ الأربعاء، ممّا أدى إلى إجلاء حوالى ألف أسرة، بحسب ما أفادت السلطات وكالة «فرانس برس» الجمعة.

وقال بيان صادر عن السلطات «تمّ العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعدّدة» في أحد الحرائق في منطقة العرائش.

ودمّر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال الغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أجّجها «الشرقي»، وهي رياح حارّة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالى خمس عشرة دوارة (قرية) في المناطق المتضررة في العرائش، وجرى إجلاء نحو 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق نحو سبعين منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، كما نفقت نحو مئة رأس ماشية.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، جرى تعبئة مئات من عناصر الحماية المدنية والمياه والغابات والقوات المسلّحة الملكية والدرك الملكي، بالإضافة إلى طائرات من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي، وساعد المتطوّعون والسلطات المحلية في وقف انتشار الحريق، كما أرسلت تعزيزات إلى المكان.

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وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في ولاية العرائش.

موجة حارة وجفاف استثنائي

ويتعرّض المغرب منذ عدّة أيام لموجة حارة، بحيث اقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.