إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات إسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس بالضفة الغربية.

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل القول، إن «ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم خلال اقتحام قوة إسرائيلية مخيم عسكر الجديد، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج بأحد المستشفيات»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

اعتقال 3 شبان

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمخيم.