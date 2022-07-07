«فاو» تسعى لجمع 50 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي باليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» سعيها خلال العام الجاري إلى جمع 50 مليون دولار لتنفيذ أنشطتها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل، والتضخم العالمي، والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

وقال مكتب «فاو» في اليمن في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن المنظمة تسعى للوصول إلى 1.5 مليون متضرر في اليمن خلال العام 2022، إضافة إلى مساعدتها في إعادة بناء واستعادة الإنتاجية الزراعية، وإيجاد فرص سبل العيش في مواجهة انعدام الأمن الغذائي، والتغذية المتزايد باستمرار.

وتزيد الاضطرابات في إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذلك الحظر الذي فرضته الهند على صادراتها من القمح من خطر تعميق أزمة الجوع في اليمن كما تدفع إلى زيادة أسعار الغذاء التي تضاعفت بالفعل في عامين فقط ببعض مناطق البلاد.

تحذير من نفاد مخزون القمح باليمن

واليمن من أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا وروسيا في المنطقة، حيث يستورد ثلث احتياجاته من القمح من البلدين.

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وحذر وزير التخطيط في الحكومة المدعومة من السعودية أواخر الشهر الماضي من أن مخزون القمح في اليمن يمكن أن ينفد بحلول منتصف يوليو، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تأمين أسواق جديدة لتوفير بديل عن القمح الأوكراني والروسي. ويواجه اليمن نقصا في الاحتياطي الأجنبي وانخفاضا حادا في قيمة العملة في بعض المناطق.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، أبوبكر باعبيد، لـ«رويترز» إن التجار المحليين يجدون صعوبات أيضا في استيراد الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الأسعار.

ودمر الصراع اليمني المستمر للعام الثامن على التوالي اقتصاد البلاد وشرد الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول غالبية اليمنيين مع ضعف الأجور التي يتقاضونها والتي تعد الأدنى على مستوى العالم.