«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 03:28 مساء
طفلة يمنية تعاني من سوء تغذية في مخيم للنازحين في حجة في شمال اليمن، 23 يناير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

عانى 69 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية العام 2020، وفق ما ذكرت الخميس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير، مشيرة إلى أن ثلث سكان المنطقة، البالغ عددهم 420 مليون نسمة، لم يحصلوا على غذاء كافٍ.

بين العامين 2019 و2020، عانى 4.8 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية «في جميع الطبقات الاجتماعية وفي البلدان المتضررة أو غير المتأثرة بالنزاع»، بحسب المنظمة. حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». وأشارت «فاو» إلى أن أكثر الدول تضررا هو الصومال، حيث يعاني 59.5% من السكان من الجوع بينما تواجه حكومته الهشة تمردًا جهاديًا منذ العام 2007، واليمن التي تشهد حربا منذ سبع سنوات وحيث طال الجوع 45.4% من السكان.

كما سجلت اليمن الرقم القياسي في عدد الإصابات بفقر الدم الذي عانت منه 61.5% من النساء في سن الإنجاب، في العام 2020. وأضاف تقرير المنظمة أنه «عانى 141 مليون شخص في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه».

الجوع والسمنة في العالم العربي
وبذلك يكون الجوع قد تفاقم بنسبة 91.1% في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة. وترافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة العامة، حيث يعاني 20.5 % من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة من التقزم و10.7% من هذه الفئة العمرية من زيادة الوزن.

وما زالت مشكلة السمنة لدى البالغين تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، ولا سيما في البلدان العربية الغنية. في العام 2020، بلغت النسبة لدى البالغين 28.8%، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1%. وتنتشر السمنة بنسب أعلى في الدول الأغنى، وفي مقدمتها دول الخليج، وعلى رأسها الكويت مع 37.4%.

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