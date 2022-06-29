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السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 08:45 مساء
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غداً الخميس  هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو.

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أول أيام عيد الأضحى المبارك توافق يوم السبت 9 يوليو.

وأضافت المحكمة أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت «جلسةً مساء هذا اليوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 6 / 2022 للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ».

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وتابعت «بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثلاثين من شهر يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثامن من شهر يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه».

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