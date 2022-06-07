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السعودية: وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 11:36 صباحا
السعودية: وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
المسجد النبوي الشريف. (الإنترنت)
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أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم ما قبل الحج من خلال تنظيم الحشود البشرية، وتسهيل حركتهم داخل المسجد النبوي، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، تعمل الوكالة على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدة لموسم الحج، لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على تسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

-السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج بعد انقطاع عامين بسبب «كورونا»

وأشارت «واس»، إلى أن الوكالة أيضا تقوم بتهيئة المسجد النبوي وتجهيزه بالسجاد والسقيا، وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة، وتسهيل تنقل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة، وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي المصلين عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وبدأ طلائع ضيوف الرحمن بالوصول إلى المدينة المنورة لأداء فريضة حج هذا العام، حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي السبت الماضي أولى رحلات الحج القادمة من إندونيسيا.

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