Atwasat

إيران تقدم تطمينات ردا على قلق الإمارات إزاء خططها النووية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 08:28 صباحا
إيران تقدم تطمينات ردا على قلق الإمارات إزاء خططها النووية
علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في 1 مارس 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

 ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران أبلغت الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، بأن طهران تعطي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع جيرانها، وذلك بعد يوم من تعبير الإمارات عن قلقها إزاء برنامج طهران النووي، وفق وكالة «رويترز».

وقال مندوب الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي للصحفيين، يوم الجمعة، إن دولة الإمارات تأمل في أن تتعاون إيران مع الوكالة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي والمنطقة بشأن برنامجها النووي.

- طهران تتحدث عن «بروباغندا» بعد احتجاز طائرة في الأرجنتين 
- إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون لمدة 20 عاما
- رئيس وزراء إسرائيل يقوم بزيارته الأولى إلى الإمارات في عهد محمد بن زايد

أمير عبداللهيان ونظيره الإماراتي
وقالت وسائل إعلام رسمية إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أشار في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي إلى «أولوية الجيران في سياسة إيران الخارجية، ودعا إلى مزيد المشاورات... للتوسع في العلاقات الثنائية».

وفي العام 2019، بدأت الإمارات التواصل مع إيران بعد توتر العلاقات بينهما على مدى سنوات. كانت المحادثات غير المباشرة بين  طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 قد تعثرت منذ مارس، وقيدت طهران قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعد خلاف معها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟

عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم ...
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
كاركاتير حليم - «الخير جاي!»

كاركاتير حليم - «الخير جاي!»
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة أمير سعودي من الأسرة الحاكمة
وفاة أمير سعودي من الأسرة الحاكمة
«دون أعراض».. إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا
«دون أعراض».. إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا
مظاهرات احتجاجية في تونس ضد الاستفتاء على الدستور الجديد
مظاهرات احتجاجية في تونس ضد الاستفتاء على الدستور الجديد
ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
تفاصيل لقاء السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ
تفاصيل لقاء السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين...
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
المزيد
إيران تقدم تطمينات ردا على قلق الإمارات إزاء خططها النووية
إيران تقدم تطمينات ردا على قلق الإمارات إزاء خططها النووية...
لجنة صياغة الدستور بتونس تسلم مشروع الدستور الجديد لقيس سعيد الإثنين
لجنة صياغة الدستور بتونس تسلم مشروع الدستور الجديد لقيس سعيد......
خلال اتصال هاتفي.. الرئيسان الجزائري والفرنسي يناقشان ملفي الساحل والوضع في ليبيا
خلال اتصال هاتفي.. الرئيسان الجزائري والفرنسي يناقشان ملفي ......
تفاصيل لقاء السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ
تفاصيل لقاء السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ...
ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط