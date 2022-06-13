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طهران تتحدث عن «بروباغندا» بعد احتجاز طائرة في الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 01:49 مساء
طهران تتحدث عن «بروباغندا» بعد احتجاز طائرة في الأرجنتين
علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في 1 مارس 2021. (أ ف ب)
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أعلنت إيران، الإثنين، أن احتجاز طائرة «بوينغ 747» فنزويلية، منذ أسبوع في الأرجنتين، وكانت تقل 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين، هي جزء من «عملية بروباغندا» ضد طهران.

وربط الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في طهران هذه العملية بالتوتر الشديد الذي يسيطر حاليا على العلاقات بين إيران ودول غربية، بسبب الملف النووي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال زادة إن «الأسابيع الأخيرة كانت حافلة بالبروباغندا وبالعمليات النفسية والحرب الكلامية الهادفة لإثارة شعور بعدم الأمان (في إيران)، وتدخل هذه العملية في هذا الإطار».

وبررت السلطات المعنية بشؤون الهجرة في الأرجنتين، الأحد، قرار التحفظ على طائرة تنقل قطع غيار سيارات في مطار إيزيزا، بأن أسباب دخولها إلى البلاد أثارت الشكوك لديها.

- إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون لمدة 20 عاما

وأضاف زادة «أظن أنه قد مر عام على بيع الطائرة إلى فنزويلا، وفقا لشركة الطيران (الإيرانية) ماهان»، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم على متن الطائرة ليسوا كلهم إيرانيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طهران، حيث وُقع اتفاق تعاون على مدى عشرين عاما السبت، بين البلدين النفطيين الخاضعين للعقوبات الأميركية.

لم يجرِ اعتقال أي من الركاب
وكانت السلطات الأرجنتينية قد أكدت الأحد، أنه لم يجرِ اعتقال أي من الركاب، وأنهم أنزلوا في فنادق مع منحهم إقامات موقتة.

وجرى الاستحواذ على جوازات السفر الإيرانية، لكن السلطات أكدت إمكانية استعادتها إذا غادر حاملوها البلاد في رحلة عادية، بينما تتواصل التحقيقات.

وشهدت المحادثات بين القوى الكبرى وطهران بشأن الملف النووي الإيراني تصاعدا في التوترات أخيرا.

وأعلنت إيران هذا الأسبوع قرارها سحب 27 كاميرا مراقبة لنشاطاتها النووية، ردا على تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدعوها للتعاون.

وردت واشنطن وبرلين ولندن وباريس على الإجراء الإيراني، بدعوة طهران الخميس إلى «وضع حد للتصعيد النووي».

واستؤنفت المفاوضات منذ أكثر من عام في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي، الذي جرى التوصل إليه في العام 2015، ويضع قيودا على نشاطات إيران النووية في مقابل رفع عقوبات دولية عنها.

والاتفاق يترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018، وإعادة فرض إجراءات عقابية على طهران.

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