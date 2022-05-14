Atwasat

موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 01:53 مساء
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على نعش شيرين أو عاقلة. 13 مايو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

نددت الأسرة الدولية بهجوم الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، على موكب تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة في القدس، ما كاد يتسبب بسقوط نعشها أرضًا حين قام عناصر الأمن بضرب حامليه.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحفية الفلسطينية الأميركية في قناة الجزيرة، التي دخلت بيوت وقلوب الفلسطينيين والعرب، وقُتلت الأربعاء برصاصة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية للاحتلال، فيما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار «صحافة» وخوذة واقية، بحسب وكالة فرانس «برس».

وعند إخراج النعش من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية، اقتحمت الشرطة باحة المستشفى، وحاولت تفريق حشد كان يرفع أعلامًا فلسطينية، وكاد نعش الصحفية يسقط أرضًا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يجرى تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

واشنطن تعرب عن انزعاجها
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «انزعاج عميق لمشاهد مهاجمة الشرطة الإسرائيلية الموكب الجنائزي».

كما أبدى البيت الأبيض الجمعة «انزعاجه»، وقالت الناطقة باسمه جين ساكي «نأسف للتدخّل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة».

«عدم احترام من جانب الشرطة الإسرائيلية»
من جهته دان الاتحاد الأوروبي «استخدام العنف بشكل غير متناسب والتصرف الذي ينم عن عدم احترام من جانب الشرطة الإسرائيلية، تجاه المشاركين في موكب التشييع».

وأعربت القنصلية الفرنسية في القدس عن «صدمتها الشديدة»، حيال «العنف الذي استخدمته الشرطة»، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «انزعاجه الكبير».

«أوقفوا الهتافات الوطنيّة»
وأعلنت قطر في بيان أن «سلطات الاحتلال لم تكتفِ بقتل شيرين بدم بارد أثناء أداء واجبها، بل استمرت في إرهاب المدنيين والمشاركين في الجنازة حتى مثواها الأخير».

وبحسب فيديو بثته الشرطة الإسرائيلية، هتف شرطي عبر مكبر الصوت باتجاه الحشد في باحة المستشفى، «إذا لم توقفوا هذه الهتافات الوطنيّة، سنضطرّ إلى تفريقكم بالقوة وسنمنع الجنازة».

وأفادت الشرطة في بيان أن «مثيري شغب منعوا أفراد العائلة من وضع النعش في السيارة للتوجه إلى المدفن، مثلما تم الاتفاق مع العائلة»، مضيفة أن «الحشد رفض إعادة النعش إلى السيارة وتدخلت الشرطة لمنعهم من حمله.. وخلال البلبلة التي أثارها الحشد تم إلقاء زجاجات ومقذوفات أخرى».

وأعقب تدخل القوات الإسرائيلية مواجهات بين فلسطينيين وقوى الاحتلال، ما أدى الى إصابة 33 فلسطينيًا بجروح، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.

نقل النعش إلى البلدة القديمة
ونقل النعش أخيرًا إلى البلدة القديمة، حيث أُقيمت مراسم دفن أبوعاقلة (51 عامًا)، في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك التي ازدحمت بالمشيعين، قبل أن تسير الحشود خلف النعش إلى مقبرة جبل صهيون، حيث ووريت الصحفية الراحلة الثرى قرب البلدة القديمة.

مجلس الأمن يدين بالإجماع قتل شيرين أبوعاقلة
ودان مجلس الأمن الدولي «بشدة» الجمعة مقتل شيرين أبوعاقلة، في بيان صدر بالإجماع، ما يمثل حالة نادرة لوحدة المجلس بشأن قضيّة تتعلق بإسرائيل.

ودعا البيان إلى «تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي» في مقتل أبوعاقلة، مشددًا على «ضرورة ضمان محاسبة» المسؤولين.

واتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة وحكومة قطر، الجيش الإسرائيلي بقتل الصحفية.

وبعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي الجمعة أن الصحفية قد تكون قتلت بنيران فلسطينية، وذكر لاحقًا أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

- بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
- بالفيديو: الاحتلال يعتدي على المشاركين في تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة
- الاتحاد الأوروبي يندد بعنف قوات الاحتلال خلال تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة
- البيت الأبيض «منزعج» من مشاهد العنف خلال جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله مساء الجمعة، في بيان أن «التحقيقات الأولية خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة، كان من قوات الاحتلال لحظة إصابة شيرين أبوعاقلة».

وأشار البيان إلى «تعمّد قوات الاحتلال ارتكاب جريمتهم، إذ تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكلٍ مباشر».

وتطالب إسرائيل بتسليمها الرصاصة التي أصابت أبوعاقلة لتحليلها، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الخميس، فتح تحقيق مشترك محمّلًا السلطات الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عن مقتل الصحفية.

وكتب المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر السبت «نرحب بمشاركة كافة الهيئات الدولية في التحقيق في اغتيال شيرين أبوعاقلة.. ما حدث خلال الجنازة يعزز موقفنا الرافض لمشاركة إسرائيل في التحقيق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت

روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت
في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
مأساة النيهوم (4)

مأساة النيهوم (4)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس المصري يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
الرئيس المصري يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
بايدن والعاهل الأردني يبحثان «آليات لوقف العنف» في الأراضي المحتلة
بايدن والعاهل الأردني يبحثان «آليات لوقف العنف» في الأراضي ...
البيت الأبيض «منزعج» من مشاهد العنف خلال جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
البيت الأبيض «منزعج» من مشاهد العنف خلال جنازة الصحفية شيرين ...
5 قتلى في غارة إسرائيلية على سورية
5 قتلى في غارة إسرائيلية على سورية
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
المزيد
بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية
بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية...
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع ......
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات...
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة ......
5 قتلى في غارة إسرائيلية على سورية
5 قتلى في غارة إسرائيلية على سورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط