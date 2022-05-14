موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الأسرة الدولية بهجوم الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، على موكب تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة في القدس، ما كاد يتسبب بسقوط نعشها أرضًا حين قام عناصر الأمن بضرب حامليه.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحفية الفلسطينية الأميركية في قناة الجزيرة، التي دخلت بيوت وقلوب الفلسطينيين والعرب، وقُتلت الأربعاء برصاصة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية للاحتلال، فيما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار «صحافة» وخوذة واقية، بحسب وكالة فرانس «برس».

وعند إخراج النعش من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية، اقتحمت الشرطة باحة المستشفى، وحاولت تفريق حشد كان يرفع أعلامًا فلسطينية، وكاد نعش الصحفية يسقط أرضًا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يجرى تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

واشنطن تعرب عن انزعاجها

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «انزعاج عميق لمشاهد مهاجمة الشرطة الإسرائيلية الموكب الجنائزي».

كما أبدى البيت الأبيض الجمعة «انزعاجه»، وقالت الناطقة باسمه جين ساكي «نأسف للتدخّل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة».

«عدم احترام من جانب الشرطة الإسرائيلية»

من جهته دان الاتحاد الأوروبي «استخدام العنف بشكل غير متناسب والتصرف الذي ينم عن عدم احترام من جانب الشرطة الإسرائيلية، تجاه المشاركين في موكب التشييع».

وأعربت القنصلية الفرنسية في القدس عن «صدمتها الشديدة»، حيال «العنف الذي استخدمته الشرطة»، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «انزعاجه الكبير».

«أوقفوا الهتافات الوطنيّة»

وأعلنت قطر في بيان أن «سلطات الاحتلال لم تكتفِ بقتل شيرين بدم بارد أثناء أداء واجبها، بل استمرت في إرهاب المدنيين والمشاركين في الجنازة حتى مثواها الأخير».

وبحسب فيديو بثته الشرطة الإسرائيلية، هتف شرطي عبر مكبر الصوت باتجاه الحشد في باحة المستشفى، «إذا لم توقفوا هذه الهتافات الوطنيّة، سنضطرّ إلى تفريقكم بالقوة وسنمنع الجنازة».

وأفادت الشرطة في بيان أن «مثيري شغب منعوا أفراد العائلة من وضع النعش في السيارة للتوجه إلى المدفن، مثلما تم الاتفاق مع العائلة»، مضيفة أن «الحشد رفض إعادة النعش إلى السيارة وتدخلت الشرطة لمنعهم من حمله.. وخلال البلبلة التي أثارها الحشد تم إلقاء زجاجات ومقذوفات أخرى».

وأعقب تدخل القوات الإسرائيلية مواجهات بين فلسطينيين وقوى الاحتلال، ما أدى الى إصابة 33 فلسطينيًا بجروح، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.

نقل النعش إلى البلدة القديمة

ونقل النعش أخيرًا إلى البلدة القديمة، حيث أُقيمت مراسم دفن أبوعاقلة (51 عامًا)، في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك التي ازدحمت بالمشيعين، قبل أن تسير الحشود خلف النعش إلى مقبرة جبل صهيون، حيث ووريت الصحفية الراحلة الثرى قرب البلدة القديمة.

مجلس الأمن يدين بالإجماع قتل شيرين أبوعاقلة

ودان مجلس الأمن الدولي «بشدة» الجمعة مقتل شيرين أبوعاقلة، في بيان صدر بالإجماع، ما يمثل حالة نادرة لوحدة المجلس بشأن قضيّة تتعلق بإسرائيل.

ودعا البيان إلى «تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي» في مقتل أبوعاقلة، مشددًا على «ضرورة ضمان محاسبة» المسؤولين.

واتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة وحكومة قطر، الجيش الإسرائيلي بقتل الصحفية.

وبعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي الجمعة أن الصحفية قد تكون قتلت بنيران فلسطينية، وذكر لاحقًا أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

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وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله مساء الجمعة، في بيان أن «التحقيقات الأولية خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة، كان من قوات الاحتلال لحظة إصابة شيرين أبوعاقلة».

وأشار البيان إلى «تعمّد قوات الاحتلال ارتكاب جريمتهم، إذ تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكلٍ مباشر».

وتطالب إسرائيل بتسليمها الرصاصة التي أصابت أبوعاقلة لتحليلها، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الخميس، فتح تحقيق مشترك محمّلًا السلطات الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عن مقتل الصحفية.

وكتب المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر السبت «نرحب بمشاركة كافة الهيئات الدولية في التحقيق في اغتيال شيرين أبوعاقلة.. ما حدث خلال الجنازة يعزز موقفنا الرافض لمشاركة إسرائيل في التحقيق».