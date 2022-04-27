9 قتلى بينهم 5 جنود سوريين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

تسبّبت ضربات شنّتها إسرائيل ليلا في محيط دمشق بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام.

واستهدفت إسرائيل ليل الثلاثاء - الأربعاء بقصف صاروخي خمسة مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن المرصد.

وأوقعت الضربات التي أدت الى تدمير مخازن أسلحة وذخائر، تسعة قتلى هم خمسة عسكريين سوريين، وأربعة آخرين من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم. كما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح.

وتعد هذه الحصيلة وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام. وكانت حصيلة سابقة نقلها الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري صباحاً أفادت «باستشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية».

وخلال الأعوام الماضية، شنّت القوات الجوية الإسرائيلية مئات الضربات الجوية في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري هناك.