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القتال في غرب دارفور يمتد إلى العاصمة الجنينة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 05:00 مساء
القتال في غرب دارفور يمتد إلى العاصمة الجنينة
عائلة سودانية نازحة في مخيم في دارفور بالسودان. (أرشيفية - رويترز)
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قال سكان من دارفور إن اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم الاثنين في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وأقصى مدينة في غرب السودان، مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع.

وتزايدت الاضطرابات في أنحاء دارفور في العامين الماضيين. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أدت الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة من الميليشيات إلى مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح الملايين، حسب وكالة «رويترز».

- مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور 
- 8 قتلى و16 جريحا في اشتباكات قبلية بدارفور غرب السودان 
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

الاشتباكات الأكثر دموية في دارفور
وكانت الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع من بين أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة خلال العامين الماضيين. وفي العام الماضي وحده، نزح حوالي 430 ألف شخص. وقال أحد سكان الجنينة يوم الاثنين "بنسمع الرصاص من بعد المغرب. أنا سامع الصوت حسي».

وأضاف في حديث عبر الهاتف «كل زول متدسي جوا بيته عشان الضرب في الشارع، وما في زول قادر يمرق». وامتنع عن ذكر اسمه خوفا على سلامته.

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