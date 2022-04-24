مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل نحو 160 شخصًا الأحد في أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعًا منذ عقود، وفق ما أفاد الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم ريغال.

وأوضح الناطق أن أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في كرينك على بُعد حوالي ثمانين كلم من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قتل ثمانية أشخاص، وفق «فرانس برس».

وقُتل ثمانية أشخاص وأُصيب 16 في اشتباكات قبيلة في إقليم دارفور بغرب السودان، أمس السبت، بحسب ما أفادت مجموعة مساعدة إنسانية.

اندلعت الاشتباكات، الجمعة الماضية، في منطقة كرينك، على بعد نحو 80 كيلومترًا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة «الرزيقات العربية» مزارعين من قبيلة «المساليت» غير العربية؛ ردًا على مقتل اثنين من رجال «الرزيقات»، بحسب ما أفاد شيوخ قبائل في المنطقة.

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نزاع دارفور يخلف 300 ألف قتيل

وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في العام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقًا للأمم المتحدة.

وقتل أكثر من 250 شخصًا في دارفور منذ انقلاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر وما تسبب به من فراغ أمني، وخصوصًا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.