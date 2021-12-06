مقتل 48 شخصا في اشتباكات قبلية بغرب دارفور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 06:12 مساء
جنود من يوناميد في دارفور. (أ ف ب)

قُتل 48 شخصًا في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وأفريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، وفق ما أكد مسؤول وأطباء الإثنين.

وقال خميس عبد الله ابكر، والي ولاية غرب دارفور، «بدأت الأحداث في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء أمس الأول، وتطور الأمر وقتل ستة أشخاص»، مضيفًا: «أمس هاجمت مجموعات عربية أحياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقُتل أكثر من أربعين شخصًا»، فيما أكدت لجنة الأطباء المستقلة مقتل 48 شخصًا بالرصاص، وفق «فرانس برس».

وقتل 36 شخصًا وجرح العشرات في مواجهات قبلية في مطلع شهر يونيو الماضي في ولاية جنوب دارفور في جنوب غرب السودان. وتواجهت في الاشتباكات «قبيلتا» الفلاتة و«التعايشة» في أم دافوق، قرب الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء «سونا» وشهود الإثنين.

اتفاق سلام تاريخي
في أكتوبر، وقَّعت الخرطوم اتفاق سلام تاريخيًّا مع عدد من الجماعات المتمردة خصوصًا في دارفور، وتواصل إجراء مفاوضات سلام مع جماعات أخرى. إلا أنه لا يبدو أن هذه الحركات على صلة بأعمال العنف الأخيرة.

اندلع النزاع في دارفور العام 2003 بين نظام البشير وأفراد من أقليات إتنية تعتبر نفسها مهمشة. وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد)، وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب «حملة تطهير عرقي».

تسببت أعمال العنف في دارفور بمقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، بشكل أساسي في السنوات الأولى من النزاع، بحسب الأمم المتحدة.

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