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إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 09:14 مساء
إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
طائرة مسيّرة خلال استعراض عسكري لـ«حماس» في قطاع غزة. 28 مايو 2021.(أرشيفية: ف ب)
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أطلق فلسطينيون في قطاع غزة مساء الجمعة صاروخيَن باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد يوم من الصدامات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس. 

وكتب جيش الاحتلال على «تويتر» أن «صاروخًا سقط في حقل مفتوح بالقرب من السياج الحدودي مع شمال غزة. وسقط صاروخ آخر داخل القطاع»، مشيرًا إلى عدم تشغيل صفارات الإنذار، حسب وكالة «فرانس برس».

اعتقالات في باحة المسجد الأقصى
جاء ذلك بعد إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

اقتحام المسجد الأقصى من باب السلسلة 
واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأغلق الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى ومنع المصلين من الدخول، بينما سمح بخروجهم من الحرم القدسي، قبل أن يعيد فتحها لاحقا ويقيد دخول المصلين.

واحتشد عدد كبير من جنود الاحتلال عند بوابات المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، فيما عمل المعتكفون والمتطوعون على تنظيف باحات المسجد ومصلياته من آثار عدوان الاحتلال، استعدادا لاستقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

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