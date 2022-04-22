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بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 08:30 مساء
بعد توسيع الرئيس التونسي صلاحياته بشأن هيئة الانتخابات.. ما رد فعل الغنوشي؟
زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي. (الإنترنت)
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علق راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي اليوم الجمعة على أمر رئاسي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو القادم.

وقال الغنوشي، في تصريح لوكالة «رويترز»: إن سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة «ستفقد كل مصداقيتها». وقال عبر الهاتف إن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل «محاولة أخرى لوأد الثورة».

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه «يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي» وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.».

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس حلّه نهائيا.

انتقادات نبيل بفون للرئيس التونسي
وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل اعلام محلية أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد «لا تتطابق ومبادئ دستور» 2014. كما اعتبر بفون أن «أي تغيير لرئيس الهيئة او لاعضاءها سيكون غير قانوني».

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الفائت وشارك فيها اكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم واجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس بـ«الناجحة».

ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد اعمال البرلمان وإلى اليوم بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها «تصحيحا للمسار» بينما ينتقده معارضوه وفي مقدمهم حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مؤكدين ان ما قام به الرئيس «انقلاب على الثورة وعلى الدستور».

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