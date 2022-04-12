بالصور: عاصفة رملية ثانية تضرب العراق خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت عاصفة رملية، الثلاثاء، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، مناطق واسعة في العراق ودفعت كثيرين إلى اللجوء إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بحالات اختناق، كما أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين لفترة قصيرة.

وتأتي هذه الظاهرة بعد عاصفة مماثلة ضربت الأسبوع الماضي، أغلب مناطق العراق. وبدا مدى الرؤيا منخفضا جدا صباح الثلاثاء في غالب مناطق وسط العراق بينها العاصمة بغداد، التي لفها ضوء برتقالي بسبب السحابة الرملية المنخفضة، وفق «فرانس برس».

أقنعة طبية لتجنب الغبار

ووضع عدد كبير من المارة أقنعة طبية لتجنب الغبار الذي غطى المباني والسيارات بطبقة صفراء. وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، «استقبلت المستشفيات حالات اختناق جراء صعوبة التنفس، لكن أغلبها حالات بسيطة»، مشيرا إلى عدم وجود إحصاءات لعدد المصابين.

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- عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

كما أُغلق صباح اليوم مطارا بغداد والنجف المقدسة (جنوب بغداد) التي تستقبل آلاف الزوار سنويا من مختلف دول العالم، وأُلغيت عشرات الرحلات الجوية.

بعد منتصف النهار، أعيد افتاح المطارين عقب تحسن مدى الرؤيا وانخفاض تأثير العاصفة الرمية التي باتت ظاهرة متكررة في البلاد. وتتكرر العواصف الرملية في العراق البلد شبه الصحراوي، خصوصا في فصل الربيع.

قلة الأمطار وتزايد التصحر

وقال الناطق باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري إن «السبب الرئيسي للعواصف الرملية هو قلة الأمطار وتزايد التصحر مع انعدام الحزام الأخضر» حول المدن.

ويعد العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر خصوصا جراء تزايد حالات الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل ولعدة أيام من فصل الصيف لأكثر من خمسين درجة مئوية. وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي، من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق، بحلول العام 2050 بسبب التغير المناخي.

عاصفة رملية تضرب أنحاء المدن العراقية. (الإنترنت)

المستشفيات العراقية تستقبل حالات اختناق. (الإنترنت)

عاصفة رملية تضرب أنحاء المدن العراقية. (الإنترنت)

عاصفة رملية تضرب أنحاء المدن العراقية. (الإنترنت)