عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض غالبية أنحاء العراق، لليوم الثالث على التوالي، لعاصفة رملية مع تسجيل دخول العشرات المستشفيات لتلقي العلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي، وفق مصدر رسمي.

وضربت السحابة الترابية أولًا شمال العراق، الخميس، بما فيه إقليم كردستان، وأدت إلى تعليق الرحلات في مطار أربيل موقتًا، ثم تمددت جنوبًا وغطت، السبت، بغداد ومدنًا أخرى مثل الناصرية، حتى باتت الرؤية معدومة في بعض المناطق، وفق «فرانس برس».

دخول العشرات إلى المستشفيات

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن العاصفة تسببت في «دخول العشرات إلى المستشفيات في أنحاء العراق بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي». وقال عامر الجابري مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية لـ«فرانس برس» إن الظاهرة ستزول تدريجيًا «عصر السبت».

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وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصًا في فصل الربيع. وتوقع الجابري «زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار (...) ما قد يضعف الغطاء النباتي» الذي يسهم في التخفيف من آثار العواصف.

والعراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة، يمكن أن تظل صيفًا فوق 50 درجة لعدة أيام.

أثار العاصفة الرملية في مدينة الناصرية العراقية. (الإنترنت)

أثار العاصفة الرملية في مدينة الناصرية العراقية. (الإنترنت)

أثار العاصفة الرملية في مدينة الناصرية العراقية. (الإنترنت)