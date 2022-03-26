العراق: البرلمان يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت مقررةً السبت إلى الأربعاء 30 مارس، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وفق ما أفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ومصدر رسمي «فرانس برس».

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن «البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية».

بينما أكد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو «عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس» البالغ عددهم 329 نائبًا، وأكد بيان الدائرة الإعلامية أن 202 نائب حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائبًا.