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الحوثيون يعلنون هدنة 3 أيام بعد سلسلة هجمات على السعودية مع الاستعداد لالتزام نهائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 09:09 مساء
الحوثيون يعلنون هدنة 3 أيام بعد سلسلة هجمات على السعودية مع الاستعداد لالتزام نهائي
اشتعال النيران في منشأة نفطية لـ"أرامكو" في جدة بعد هجمات الحوثيين (أ ف ب).
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أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، أنهم سيوقفون «ضرباتهم» على السعودية «لثلاثة أيام»، غداة سلسلة هجمات استهدفت المملكة المجاورة للبلد الفقير الذي يشهد نزاعًا منذ أكثر من سبعة أعوام.

وكتب الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر «تويتر»: «تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية برًا وبحرًا وجوًا لمدة ثلاثة أيام، واستعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم»، بحسب «فرانس برس».

تسببت الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة الحوثيين على السعودية، الجمعة، في أضرار بالغة بالمنشآت النفطية هناك، حسب وسائل إعلام محلية ودولية.

إصابة مباشرة لمنشأة تخزين تابعة لشركة «أرامكو»
وأفاد مصدر لوكالة «رويترز» بإصابة مباشرة لمنشأة تخزين تابعة لشركة «أرامكو» في جدة، فيما أوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المحطة الواقعة شمال المدينة تعرضت لاستهداف بمقذوف صاروخي، إضافة إلى محطة «المختارة» في منطقة جازان، ولكن دون سقوط إصابات أو وفيات.

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وقال مصدر لـ«واس»، إن السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن استمرار تلك الهجمات ستكون له «آثار جسيمة تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة السعودية الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية».

ضغوط غربية على السعودية لزيادة إنتاج النفط
ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا، تحضّ الدول الغربية منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» بقيادة السعودية على زيادة إنتاجها؛ لكن المملكة لم تلب هذا المطلب وقرّرت المضي قدما في تنفيذ تعهّدات قطعتها لمجموعة أوبك بلاس التي تضم روسيا، ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفضت تلك الهجمات إلى ارتفاع في أسعار النفط الخام، تجاوز 1%، ليسجل سعر خام برنت عند إغلاق جلسة اليوم، 120.65 دولار للبرميل، كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 1.4% إلى 113.90 دولار، وكان خاما برنت وغرب تكساس انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق، حسب «رويترز».

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