أميركا تحذر مواطنيها من «تقارير» عن هجوم محتمل في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت السفارة الأميركية لدى الإمارات في بيان نقلته وكالة «رويترز» مواطنيها من «تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة» في أبوظبي، وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، الأربعاء، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات. ونقلت الوكالة عن الهيئة تأكيدها أن «جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر»، داعية إلى ضرورة «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة».

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وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، نفذتها جماعة أنصار الله «الحوثيون» اليمنية، باتجاه أطراف العاصمة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار محدودة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت فرنسا أنها ستساعد الإمارات، حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين اليمنيين، وفق تغريدة لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، على «تويتر».

وفي الثاني من فبراير، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات أيضا في التصدي لهجمات الحوثيين، وفق ما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات.