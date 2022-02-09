Atwasat

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 12:58 صباحا
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
حريق أعلى بناية في شارع حمدان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. (صور متداولة على تويتر)
alwasat radio

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في بناية بشارع حمدان، وسط العاصمة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

ونقلت الوكالة عن الهيئة تأكيدها أن «جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر»، داعية إلى ضرورة «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة».

- فرنسا تدعم الإمارات عسكريا في مواجهة الحوثيين
- الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوقوع انفجار، زعموا أنه ناتج عن هجوم بصاروخ.

وأظهر فيديو جرى تداوله عبر موقع «تويتر»، لحظة حدوث انفجار، يبدو أنه من داخل الطابق الأخير من البناية، وهو ما تسبب في اشتعال النيران.

وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، باتجاه أطراف العاصمة أبو ظبي، ما أسفر عن أضرار محدودة.

ويوم الجمعة الماضية، 4 يناير، أعلنت فرنسا أنها ستساعد الإمارات، حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين اليمنيين، وفق تغريدة لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، على «تويتر».

وفي 2 فبراير، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات أيضًا في التصدي لهجمات الحوثيين، وفق ما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن عن الانتخابات اللبنانية: لا مجال للمناورة بخصوص موعدها
واشنطن عن الانتخابات اللبنانية: لا مجال للمناورة بخصوص موعدها
«فرانس برس»: مقتل 32 جنديا في اشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين
«فرانس برس»: مقتل 32 جنديا في اشتباكات بين القوات اليمنية ...
مصر: توقعات بعودة الأجواء الباردة غدًا الأربعاء
مصر: توقعات بعودة الأجواء الباردة غدًا الأربعاء
الرئيس التونسي: لا أريد جمع السلطات وحل المجلس الأعلى للقضاء كان «للضرورة»
الرئيس التونسي: لا أريد جمع السلطات وحل المجلس الأعلى للقضاء كان ...
مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟...
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان في المغرب (فيديو مباشر)
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان ......
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون...
المزيد
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد...
آلاف الفلسطينيين يشيعون 3 شبان قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
آلاف الفلسطينيين يشيعون 3 شبان قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي ......
مبعوثون غربيون يطالبون الرئيس التونسي بالرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء
مبعوثون غربيون يطالبون الرئيس التونسي بالرجوع عن قرار حل ......
مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ......
الرئيس التونسي: لا أريد جمع السلطات وحل المجلس الأعلى للقضاء كان «للضرورة»
الرئيس التونسي: لا أريد جمع السلطات وحل المجلس الأعلى للقضاء......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط