الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في بناية بشارع حمدان، وسط العاصمة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

ونقلت الوكالة عن الهيئة تأكيدها أن «جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر»، داعية إلى ضرورة «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة».

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوقوع انفجار، زعموا أنه ناتج عن هجوم بصاروخ.

وأظهر فيديو جرى تداوله عبر موقع «تويتر»، لحظة حدوث انفجار، يبدو أنه من داخل الطابق الأخير من البناية، وهو ما تسبب في اشتعال النيران.



وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، باتجاه أطراف العاصمة أبو ظبي، ما أسفر عن أضرار محدودة.



ويوم الجمعة الماضية، 4 يناير، أعلنت فرنسا أنها ستساعد الإمارات، حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين اليمنيين، وفق تغريدة لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، على «تويتر».



وفي 2 فبراير، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات أيضًا في التصدي لهجمات الحوثيين، وفق ما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات.