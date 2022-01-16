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نادي الأسير: إصابات جديدة بـ«كورونا» بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 07:47 مساء
نادي الأسير: إصابات جديدة بـ«كورونا» بين المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب
أحد السجون الإسرائيلية. (الإنترنت)
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني الأحد عن إصابة ثلاثة معتقلين فلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي الذي يضم نحو 1400 معتقل بفيروس كورونا.

وأضاف في بيان «وفقا للمعلومات جرى نقلهم (الثلاثة المصابين بكورونا) إلى سجن سهرونيم وتحديدا في قسم العزل»، بحسب «رويترز».

50 إصابة منذ مطلع العام 2022
وقال النادي «وصل مجموع الإصابات في سجون النقب، ريمون، عوفر، والدامون إلى 50 إصابة وذلك منذ مطلع العام الجاريّ 2022، بينهم 7 أسيرات، إضافة إلى المعتقل هشام أبو هواش المحتجز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، ليصل مجموع الإصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء، إلى (413) إصابة».

ولم تصدر الجهات الإسرائيلية بيانات جديدة عن الاصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سوى البيان الذي صدر الأسبوع الماضي وتحدث عن وجود عشرين إصابة بين المعقلين في سجن النقب.

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وقال الناطق باسم مصلحة السجون في بيانه الأسبوع الماضي «مصلحة السجون تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تفشي الفيروس داخل السجون انطلاقًا من مسؤوليتها عن صحة السجناء وطاقم الموظفين وحياتهم».

وتشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 35 من النساء.

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