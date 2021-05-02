نادي الأسير: 16 صحفيا فلسطينيا في سجون إسرائيل من بينهم امرأة

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا عند باب العمود في البلدة القديمة في القدس، 26 أبريل 2021. (أ ف ب)

اعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن إسرائيل تحتجز في سجونها 16 صحفيًّا فلسطينيًّا منهم ‭‭‬‬‬المحكوم عليه بالسجن والموقوف والمعتقل إداريًّا، ومن بينهم امرأة.

وأضاف النادي في بيان: «تشكل سياسة الاعتقال الإداري أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين». ويحيي العالم في الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993، بحسب «رويترز»

اعتقال أربعة صحفيين

وأوضح نادي الأسير، في بيانه، أن إسرائيل «تواصل اعتقال أربعة صحفيين اعتقالًا إداريًّا، وكان آخرهم الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله. وأشار إلى أن الريماوي مضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 21 أبريل، حيث أصدرت إسرائيل بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر.

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وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًّا قديمًا يتيح لها اعتقال فلسطينيين دون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. وقال النادي في بيانه: «تحتجز سلطات الاحتلال الأسير الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الانفرادي في سجن عوفر».

وأضاف أن الريماوي «يواجه وضعًا صحيًّا صعبًا، خاصة أنه وقبل اعتقاله بفترة وجيزة، أُصيب بفيروس كورونا، ولا يزال يعاني آثار الإصابة، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة التي واجهها على مدار السنوات الماضية، التي أثرت بشكل ملحوظ على وضعه الصحي، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله قرابة 11 عامًا».

ملاحقة أسيرة صحفية

واستعرض النادي وضع الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريًّا منذ نوفمبر. وقال النادي في البيان: «يواصل الاحتلال ملاحقة الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (28 عامًا) من رام الله، حيث واجهت الطويل عمليات الاعتقال المتكررة منذ العام 2011، وفي حينه حكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة 16 شهرًا».

وتناول النادي في بيانه نماذج لأحكام صدرت بحق بعض الصحفيين ومنهم من هو محكوم عليه بالمؤبد لأكثر من مرة بتهمة المشاركة في عمليات ضد إسرائيل.

مطالب بتدخل دولي

وقال النادي: «من أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، الأسير محمود عيسى المحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عامًا، والأسير باسم خندقجي المحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسجن لمدة 17 عامًا، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسجن لمدة 28 عامًا».

وطالب نادي الأسير «المؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديًّا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصة سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير». وتشير معطيات نادي الأسير إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4500 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء.