أميركا ترد على اتهام «إسرائيل» باتباع سياسة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين

تظاهرة في غزة، 24 أبريل 2021. (أ ف ب)

رفضت الولايات المتحدة، الأربعاء، نتيجة تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية اتهم «إسرائيل» باتباع سياسة «فصل عنصري» بحق الفلسطينيين.



وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «هذه الإدارة لا تعتقد أن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا». وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها لن تجري أي «تقييمات علنية للتقارير (التي تكتبها) مجموعات خارجية»، وذلك على عكس إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المنتقدة بشدة للمنظمات التي كانت تطلق مواقف حيال «إسرائيل»، وفق وكالة «فرانس برس».



وجدد الناطق دعوة «إسرائيل والفلسطينيين إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تأجيج التوترات»، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالاستيطان والتحريض على العنف.

- «رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين



واتهمت «هيومن رايتس ووتش» «إسرائيل» بارتكاب «جريمتين ضد الإنسانية» عبر اتباعها سياسة «الفصل العنصري» و«الاضطهاد» بحق عرب «إسرائيل» والفلسطينيين، وفق ما جاء في تقرير صدر، الثلاثاء، لاقى ترحيبا فلسطينيا وتنديدا إسرائيليا.



وقالت المنظمة إن «هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».



وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ«فرانس برس» إنه «منشور دعائي» لا يمت بصلة إلى «الوقائع أو الحقيقة على الأرض» وصادر عن منظمة تعتمد «منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل».