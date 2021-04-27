«رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا عند باب العمود في البلدة القديمة في القدس، 26 أبريل 2021. (أ ف ب)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بارتكاب «جريمتين ضد الإنسانية» عبر اتباعها سياسة «الفصل العنصري» و«الاضطهاد» بحق «عرب إسرائيل والفلسطينيين».

وفي تقرير صدر، الثلاثاء، ولاقى ترحيبا فلسطينيا وأثار تنديدا إسرائيليا، حددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك «الخطوط العريضة» للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك «وثائق التخطيط الحكومية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت: «تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي

وفي ردها على التقرير، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ«فرانس برس» أنه «منشور دعائي» لا يمت بصلة إلى «الوقائع أو الحقيقة على الأرض»، صادر عن منظمة تعتمد «منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل».

بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير «هيومن رايتس ووتش»، واصفة إياه «بالشهادة الدولية القوية والحقة» على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم الخروقات الإسرائيلية.

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وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه: «يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته»، داعيا إلى «محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها».

وتابع: «لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولا»، مؤكدا ضرورة أن تراجع الدول المختلفة علاقاتها واتفاقاتها مع «إسرائيل».

ولفت تقرير «هيومن رايتس ووتش» إلى أن هناك «سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح امتيازا ممنهجا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي المحتلة».

وتستخدم منظمات إسرائيلية غير حكومية منذ بضعة أشهر عبارة «الفصل العنصري» لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.

ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتنفي «إسرائيل» أن تكون ترتكب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.

اتهام للسلطات الإسرائيلية بممارسة الفصل العنصري

احتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وهو نفس العام الذي ضمت فيه القدس الشرقية. منذ ذلك الحين، سيطر المستوطنون اليهود في كلتا المنطقتين على مساحات متزايدة من الأراضي. ويحرم الفلسطينيون في القدس الشرقية وفي معظم أنحاء الضفة الغربية بشكل منتظم من تصاريح البناء، في حين أن بناء المنازل اليهودية يزداد بشكل ثابت.

وتحتفظ «إسرائيل» بالسيطرة العسكرية على 4.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتهم «هيومن رايتس ووتش» «إسرائيل» بتقييد حركتهم، ومنع منحهم تصاريح بناء، ومصادرة الأراضي والحرمان من حقوق الإقامة.

وقال مدير المنظمة في «إسرائيل» وفلسطين عمر شاكر لـ«فرانس برس»: «يقال منذ سنوات إن الفصل العنصري على وشك الحدوث في إسرائيل. أعتقد أنه من الواضح تماما أن إسرائيل قد تجاوزت هذه العتبة»، وأوضح أنه تم تخطي هذه المرحلة في السنوات الأخيرة مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي الضفة الغربية حيث وصل عدد المستوطنين إلى نحو 700 ألف.

وأشار إلى أن المستوطنات التي كان يفترض أن تكون «موقتة» باتت «دائمة» في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. وتحدث شاكر، وهو مواطن أميركي، من الأردن بعد أن قامت إسرائيل بترحيله في نوفمبر 2019 لاتهامه بدعم حركة دولية تدعو لمقاطعة الدولة العبرية وعزلها، وهي تهمة ينفيها.

وقال إن «هيومن رايتس ووتش» تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى «الالتزام بالوقائع» و«إجراء تحقيق مستقل» و«إحالة الأشخاص الضالعين في جرائم خطيرة بما فيها جرائم الفصل العنصري والاضطهاد إلى القضاء». وحض الأمم المتحدة على إنشاء «لجنة تحقيق دولية» بشأن الوضع في «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية، وطالب الدول بألا تكون «متواطئة» مع السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو إلى نظرة جديدة للاحتلال

وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أنه برغم صياغة الفصل العنصري فيما يتعلق بالنظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا، فإنه أصبح الآن «مصطلحا قانونيا عالميا» حيث تسعى الدولة «إلى الحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية على أخرى».

وأشارت إلى الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين في «إسرائيل». واستشهدت بالقانون الإسرائيلي للعام 2018 الذي أنشأ الدولة على أنها «دولة قومية للشعب اليهودي» كدليل على التمييز داخل الحدود الإسرائيلية.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» الدول إلى التوقف عن النظر إلى الاحتلال على أنه قضية يمكن حلها من خلال اتفاق سلام، وتعزيز المساءلة من خلال إعادة النظر في العلاقات الإسرائيلية، بما في ذلك التعاون العسكري.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كين روث: «بينما يتعامل معظم العالم مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دام نصف قرن على أنه حالة موقتة ستعالجها قريبا» عملية سلام «دامت عقودا، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى عتبة أن بات يطابق تعريفات جرائم الفصل العنصري».