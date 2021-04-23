إصابة أكثر من 100 فلسطيني في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 10:06 صباحا
قوات الأمن تنتشر وسط اشتباكات في القدس، 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين ليل «الخميس- الجمعة» في القدس عن سقوط أكثر من مئة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية والشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، نقل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحًا في صفوفها واعتقلت 44 شخصًا في الاشتباكات، وفق وكالة «فرانس برس».

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، بينما الشرطة الإسرائيلية قد نشرت مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» (لهب) اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علنًا للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والأحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية «حرية التعبير» و«حق التظاهر». لكن هذه التظاهرة التي هتف بعض أعضائها «الموت للعرب» حسب شهود عيان، اعتُبرت خطوة استفزازية وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، ما أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمرت حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعين شخصًا من العرب واليهود تم تمديد توقيف 64 منهم.

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