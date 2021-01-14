نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت 41 فلسطينيا ليل الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 06:27 مساء
منطقة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة. 2 نوفمبر 2020. (أ ف ب).

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن إسرائيل اعتقلت ليل الأربعاء 41 فلسطينيا معظمهم من محافظة رام الله وبلدات القدس، كما أشار إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين المعتقلين.

وأوضح النادي في بيان إن الاعتقالات «كان معظمها في بلدتي المغير وكفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، وبلدات القدس، ولا سيما بلدة الطور»، وفق «فرانس برس».

تحويل الوباء إلى أداة قمع
وأضاف «رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى، ولا سيما المرضى منهم وكبار السن، فإن رد الاحتلال كان ولا يزال اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين، واستمراره بتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل». وقال نادي الأسير إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجن ريمون بجنوب إسرائيل زاد إلى 31 حالة، وإن العدد مرشح للارتفاع.

وتابع النادي أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في هذا السجن يبلغ حوالي 600 معتقل. ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية حول سبب حملة الاعتقالات، فيما أصدرت بيانا يتعلق بالإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأكد بيان عن الناطق باسم مصلحة السجون الاٍسرائيلية إصابة 30 معتقلا فلسطينيا في سجن ريمون بالفيروس. وجاء في البيان «تم نقل السجناء للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة». وأضاف «شُرع بإجراء تحقيق وبائي وبناء على ذلك سيُتخذ قرار بشأن إجراءات الحجر الصحي، وسيتم أخذ مزيد من العينات، وستخضع الأقسام وكافة المناطق العامة في السجن لعملية تعقيم شامل».

إجراء عنصري
وقال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ «رغم ازدياد عدد الإصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا وتهديد حياتهم، إسرائيل ما زالت ترفض تطعيمهم باللقاح». وأضاف في تغريدة على «تويتر» إن هذا «يُعد إجراء عنصريا يتطلب تدخل المؤسسات الدولية والإنسانية للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية».

وبدأت إسرائيل خلال الأيام الماضية حملة تطعيم لمواطنيها للوقاية من فيروس كورونا، بينما لا يزال الفلسطينيون في انتظار الحصول على أول دفعة من اللقاح خلال الشهرين القادمين. وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4400 فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

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