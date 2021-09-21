حمدوك: محاولة الانقلاب سبقتها «تحضيرات واسعة».. ومدبروها من داخل الجيش وخارجه

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يتحدث عن المحاولة الانقلابية، 21 سبتمبر 2021. (التلفزيون السوداني)

قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد فجر اليوم، «استهدفت الثورة وكل ما حققته من إنجازات»، موضحًا أنه كان «انقلابًا مدبرًا من جهات داخل وخارج القوات المسلحة»، وأنه «امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي»، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية «محاولة انقلابية فاشلة»، فيما كشف مصدر عسكري توقيف ضباط متورطين. وأكد مصدر حكومي رفيع لوكالة «فرانس برس» أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي، لكنهم «فشلوا».

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن حمدوك قوله إن المحاولة الانقلابية «كشفت ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية»، وأوضح أن «تحضيرات واسعة» سبقت محاولة الانقلاب، وتمثلت «في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد».

وشدّد على ضرورة «محاسبة الضالعين في الانقلاب من مدنيين وعسكريين وفقًا للقانون»، وقال: «سنتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك نظام البشير الذي لا يزال يشكل خطرًا على الانتقال».

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وعدّد رئيس الحكومة بين هذه الإجراءات «تعزيز ولاية الحكومة على كل الموارد وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية»، واستكمال إنشاء المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.

وحكم البشير السودان لمدة ثلاثين عامًا، قبل أن يطيح به الجيش ويعتقله في 11 أبريل 2019، بعد أربعة أشهر على بدء احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة في البلاد، ضدّه. وتسلّم العسكريون السلطة.

وفي أغسطس 2019، وقَّع العسكريون وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا حتى نهاية 2023، بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد. وتتألف تركيبة السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان، وحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، مهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى مدنيين.

وأعلنت الحكومة السودانية إحباط «محاولة انقلابية» جرت صباح الثلاثاء، متهمة «ضباطًا من فلول النظام البائد» بتنفيذها. وقال وزير الإعلام والثقافة، الناطق باسم الحكومة السودانية حمزة بلول، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني: «تمت السيطرة فجر اليوم (...) على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط في القوات المسلحة من فلول النظام البائد».

وأضاف: «نطمئن أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وتم القبض على قادة محاولة الانقلاب من العسكريين والمدنيين ويتم التحقيق معهم»، وأشار إلى استمرار الأجهزة الأمنية في «ملاحقة فلول النظام المشاركين» في المحاولة.