الحكومة السودانية: تصفية آخر جيوب الانقلاب.. والقبض على قادته من عسكريين ومدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 11:51 صباحا
وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير. (وكالة الأنباء السودانية سونا)

أعلن وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير، اليوم الثلاثاء، «السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة» نفذها «مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد»، وفق تعبيره، مشيرا إلى «القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين» وبدء التحقيق معهم.

وأكد في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن «الأوضاع تحت السيطرة التامة»، ولفت إلى تصفية «آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة»، ومواصلة الأجهزة المختصة «ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين» فيها.

ودعا البيان ما وصفها بـ«قوى الثورة» من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والاجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى «توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة».

محاولة انقلاب «فاشلة» في السودان
مجلس السيادة السوداني: الوضع تحت السيطرة بعد احتواء محاولة الانقلاب
الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية.. والأوضاع تحت السيطرة تماما
-«فرانس برس»: توقيف ضباط متورطين في محاولة الانقلاب بالسودان
«السيادة السوداني»: مدبرو الانقلاب أرادوا السيطرة على سلاح المدرعات جنوب الخرطوم

وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة أحبطت «محاولة انقلابية». ونقلت وكالة «رويترز» عن الجيش قوله في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن «الأوضاع تحت السيطرة تماما».

إلى ذلك، قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، إن الأوضاع أصبحت «تحت السيطرة» بعد المحاولة الانقلابية ضد الحكومة اليوم، وأوضح أن الأجهزة العسكرية والأمنية «تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها».

وأفاد سليمان شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن مدبري الانقلاب «كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان»، وأضاف أن السلطات «ألقت القبض على قادة الانقلاب وأن الأجهزة المعنية ستبدأ التحقيقات معهم فورا».

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الجيش أغلقت بمدرعاتها جسرا رئيسيا يربط بين مدينتي أم درمان والخرطوم. وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ«بي بي سي» إن وحدات من الجيش أمنت مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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