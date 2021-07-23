تصادم طائرتين في مطار دبي

طائرات تابعة لمجموعة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار دبي الدولي بعد تعليق الإمارات كل رحلات الركاب في إطار مكافحة انتشار الجائحة، 24 مارس 2020. (أ ف ب)

وقع حادث تصادم بين طائرة ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة «فلاي دبي» وشركة «طيران الخليج» على مدرج مطار دبي الدولي دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت الشركتان وسلطات المطار.

وأعلنت «فلاي دبي»، الخميس، في بيان أن رحلتها رقم «1461» المتجهة إلى بيشكيك تعرضت «لحادث بسيط بين طائرتها البوينغ 737-800 (...) وطائرة أخرى على أحد ممرات المطار»، وأشارت إلى نقل الركاب إلى طائرة أخرى ستقلع لاحقا، والعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

بدورها، أكدت «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، «تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية».

واكد مطار دبي الدولي وقوع حادث «تصادم بسيط في الساعات الأولى من اليوم الخميس أجبره على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين»، وأضاف أن «العمليات لم تتأثر بالإغلاق». ولم يؤد الحادث إلى سقوط ضحايا.

مطار دبي هو الأهم في العالم من حيث عدد المسافرين الأجانب. وكان من أول المطارات التي أعادت فتح أبوابها أمام السياح الأجانب في يوليو 2020 بعد إغلاقه خلال الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19».