الأردن: السجن 15 عاما على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية «الفتنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 11:27 صباحا
شرطيون خارج محكمة أمن الدولة حيث محاكمة مسؤولين متهمين بمساعدة الأمير الأردني حمزة في محاولة إطاحة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني. (أرشيفية:أ ف ب)

 أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يُعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهم «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة»، على ما أفادت مراسلة لوكالة «فرانس برس» تابعت وقائع المحاكمة.

أسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو الماضي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة». وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عامًا، وفق محاميهما.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في الرابع من أبريل، أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين ضالعون في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت 18 شخصًا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه «الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة».

وسُمى الملك عبدالله الأمير حمزة وليًّا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي العام 2009 ابنه وليًّا للعهد. وأكد الملك عبدالله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن «الفتنة وُئدت» وأن «الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي».

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك»، مؤكدًا «إنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبح السيناريو الإيطالي يطارد تونس.. تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ«كورونا» منذ ...
دولى
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
(فيديو) الأهلي طرابلس يفوز على الوحدة بهدفين ويصل للنقطة 40 في الدوري الليبي
رياضة محلية
ديوكوفيتش يحرز لقب تنس «ويمبلدون» السادس ويعادل الرقم القياسي لفيدرر ونادال
رياضة عالمية
ميسي في عيون الوسط الرياضي الليبي بعد التتويج الأول مع الأرجنتين بـ«كوبا أميركا»
رياضة عالمية
6 مواجهات نارية جديدة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تستحوذ على مخطوطة «120 يوما في سدوم»
ثقافة وفن
كوبا أميركا: لقب أول لميسي مع الأرجنتين
رياضة عالمية
أرملة رئيس هايتي تكشف تفاصيل جديدة عن اغتياله
دولى
كاركاتير حليم - «صريرة» الدبيبة!
كاريكاتير
أطفال ومرضى ليبيون في العراء قرب معبر رأس أجدير.. ومطالب بعيادة متنقلة لهم (صور)
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جديد جيب جراند شيروكي 2022