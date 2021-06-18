السلطة الفلسطينية تلغي اتفاق مع تل أبيب حول لقاحات «كورونا» لأنها «غير مطابقة للمواصفات»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 09:33 مساء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أرشيفية: الإنترنت)

ألغت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، اتفاقا مع تل أبيب لتسلم مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات «غير مطابقة للمواصفات».

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه «بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها مساء اليوم من السلطات الإسرائيلة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه يشيد بنيمار بعد الانتصار الثاني للبرازيل في «كوبا أميركا»
رياضة عالمية
القضاء السويسري يحكم بالسجن على مجرم حرب ليبيري سابق
دولى
قبل الموقعة الحاسمة.. أرقام من تاريخ مواجهات المنتخب الوطني والسودان
رياضة محلية
بولندا تتهم روسيا باستهدافها بـ«هجوم إلكتروني»
دولى
صناع التذكارات الفرعونية يحلمون بـ«أيام أفضل»
ثقافة وفن
استطلاع «الوسط»: الليبيون ينتظرون الانتخابات «بفارغ الصبر»
ليبيا
«فرسان المتوسط» في تحدٍ عربي أمام «صقور الجديان» على أرض الدوحة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: حصاد مر للسلطة الجديدة في اختبار الـ100 يوم
ليبيا
في العدد 291.. سلطة ليبيا الجديدة: حصاد مر في اختبار الـ« 100» يوم.. وهذه مطالب ...
ليبيا
بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما
رياضة عالمية
شراكة أم صدام.. سيناريوهات المشهد الليبي بعد قمم القادة الكبار
ليبيا
الدبيبة يطالب «النواب» بسرعة اعتماد مشروع الميزانية و«مراعاة الشعب»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير بمعاقبة المنتخبات التي يبعد لاعبوها مشروبات رعاة «يورو 2020» بعد واقعتي «رونالدو» و«بوغبا»