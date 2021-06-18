السلطة الفلسطينية تلغي اتفاق مع تل أبيب حول لقاحات «كورونا» لأنها «غير مطابقة للمواصفات»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أرشيفية: الإنترنت)

ألغت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، اتفاقا مع تل أبيب لتسلم مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات «غير مطابقة للمواصفات».

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه «بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها مساء اليوم من السلطات الإسرائيلة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء.