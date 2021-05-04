«الجيوش الفرنسية» تعلق على طلبية مصر مقاتلات «رافال»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:13 مساء
طائرة رافال الفرنسية. (الإنترنت)

قالت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، إن طلبية مصر 30 مقاتلة من طراز «رافال تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر».

وأكدت الوزارة التي ترأسها فلورانس بارلي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن «هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر، في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش المصري أن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائرة من طراز «رافال» من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية.

وقالت الصفحة الرسمية للناطق العسكري العميد تامر الرفاعي بموقع «فيسبوك» إن تمويل العقد المبرم سيكون «من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى عشر سنوات».

ويأتي التعاقد على الصفقة الفرنسية بالتزامن مع استعداد إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، وهو ما يثير قلق الحكومة المصرية من تأثر حصة مصر المائية في نهر النيل.

وسبق أن أبرمت مصر وفرنسا في العام 2015، عقدا لتوريد 24 طائرة طراز «رافال» لصالح القوات الجوية المصرية.

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