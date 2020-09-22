تأجيل محاكمة البشير ومتهمين آخرين عن انقلاب 1989 إلى 6 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 05:43 مساء
المتهمون السودانيون الـ28 وبينهم الرئيس السابق عمر البشير في قفص الاتهام في محكمة في الخرطوم. (أ ف ب)

أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى السادس من أكتوبر.

وبث التلفزيون الرسمي جلسة المحاكمة، التي ترأسها القاضي عصام الدين محمد الذي قال «الدور القادم (جلسة المحاكمة) في 6 أكتوبر للسير في الإجراءات»، وفق «فرانس برس».

تأجيل محاكمة البشير ومتهمين آخرين بالاستيلاء على السلطة في «انقلاب 89» إلى 22 سبتمبر
البشير يمثل للمحاكمة بتهمة تنفيذ انقلاب 1989

وكان من المنتظر نقل محاكمة، الثلاثاء، إلى قاعة أكبر من حيث المساحة بسبب جائحة «كوفيد-19» وتم اقتراح قاعة الصداقة في وسط العاصمة لتكون بديلا للقاعة الحالية، إلا أن ذلك لم يحدث. وهذه هي الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.

الجبهة الإسلامية القومية
وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي. حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين. وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان العام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود «1959-1964» وجعفر النميري «1969-1985».

وأطاح الجيش السوداني البشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.

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