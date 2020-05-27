الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس للتشاور على خلفية بث وثائقي حول «الحراك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 09:11 مساء
أشخاص يهتفون بشعارات خلال التظاهرات الأسبوعية في الجزائر العاصمة، 13مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، وذلك على خلفية بث محطات تلفزة فرنسية وثائقيات حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن «الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية، والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس 5 والقناة البرلمانية بتاريخ 26 ماي (مايو) 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني»، وفق «فرانس برس».

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