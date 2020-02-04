البرهان يطلع مجلس السيادة السوداني على اجتماعه بنتانياهو

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، اجتماعًا مع المجلس الحاكم لاطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن أن اللقاء تناول تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث كانت هذه الخطوة مفاجئة لمجلس الوزراء الانتقالي، علمًا بأنه أول لقاء من نوعه على هذا المستوى بين البلدين اللذين هما نظريًّا في حالة حرب.

وقال مكتب نتانياهو، الإثنين، إنه التقى الفريق عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، وأضاف أنهما «اتفقا على بدء التعاون للوصول إلى التطبيع الكامل في علاقة البلدين»، لكن مجلس الوزراء السوداني قال في بيان مساء الإثنين إنه لم يكن على علم باجتماع الزعيمين، وإنه سيعقد الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لبحث الأمر، وفق مصدر حكومي. وأوضح المصدر أن البرهان الذي عاد من عنتيبي سيطلع المجلس الثلاثاء على مضمون اللقاء.

وقال مكتب نتانياهو إن السودان يسير في «اتجاه إيجابي جديد» وإنه أطلع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة على الموقف، مشيرًا إلى أن البرهان «يحاول المساعدة على تحديث بلاده من خلال إخراجها من عزلتها وإعادتها إلى الخريطة الدولية».

وعُـقد لقاء عنتيبي بعد إعلان السودان أن بومبيو دعا البرهان لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية، وما زالت الولايات المتحدة الأميركية تضع السودان على لائحتها للدول التي تصفها بأنها «راعية للإرهاب» وهو وضع موروث من نظام البشير الذي استضاف زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في الفترة من العام 1992 إلى 1996.

وأكد الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، الإثنين، أن مجلس الوزراء علم باللقاء من أجهزة الإعلام. وقال: «لم يتم إعلامنا أو مشاورتنا حول اجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي برئيس الوزراء الإسرائيلي»، التزم السودان على مدى عقود بالمقاطعة العربية لإسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية وجراء معاملتها للفلسطينيين.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الإثنين، إن «هذا اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج صارخ عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

ووصف الحزب الشيوعي السوداني الاجتماع بين الرجلين بـ«الخيانة للقضية الفلسطينية»، وقال فتحي فضل الناطق باسم الحزب عبر تصريح بثه بالصورة والصوت عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» «ما حدث طعنة في ظهر الشعب السوداني ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية ومساندته لحقوق الشعب الفلسطيني».

كما انتقد فضل بيان الناطق باسم الحكومة: «كان على بيان مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسمه فيصل صالح أن يدين هذه الخطوة ويرفضها، لا أن يتحدث عن عدم إبلاغه بها»، حيث الحزب الشيوعي جزء من تحالف الحرية والتغيير المكون للحكومة.