سقوط قتلى وجرحى في انفجار وسط العاصمة المصرية

صور متداولة للانفجار الذي وقع بوسط القاهرة. (الإنترنت)

دوي انفجار وسط العاصمة المصرية القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه «مساء اليوم 4 الجارى وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث إنفجار نتيجة الاصطدام».

وأضافت أن الحادث «نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة».

وأمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمه للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

صور متداولة للانفجار الذي وقع بوسط القاهرة. (الإنترنت)