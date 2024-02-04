مظلة طائرة تتبعك أثناء المطر

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن أن يؤدي حمل المظلة فوق الرأس أثناء هطول الأمطار إلى تشنج مؤلم في الذراع في كثير من الأحيان، ولكن مخترعا مشهورا على «يوتيوب» يقدم الحل مع مظلة طائرة تتبع المستخدم.

وتتضمن الأداة محلية الصنع مظلة صفراء متاحة ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية، ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس، بحسب موقع «روسيا اليوم».

ومع ذلك، يخطط المخترع الآن لإنشاء نسخة أفضل من المظلة يمكنها تتبع الشخص الموجود تحتها ومتابعته بشكل مستقل.

ويقول المهندس في قناة (I Build Stuff) «لم تتغير المظلات حقا منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي تماما نفسه. ولكننا في عام 2024، حيث لا ينبغي لي حتى أن أحمل مظلتي. لذلك سأقوم اليوم بصنع أول مظلة تطير، أعني، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟».

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وكما يشير المهندس الشاب، فقد جرت محاولات أخرى لصنع مظلة طائرة في الماضي. لكنها أخطأت إلى حد كبير لأن المراوح كانت في المكان الخطأ، متصلة بالمقبض أو فوق المظلة، ما لا يترك مساحة لتدفق الهواء، لذلك، بالنسبة لمظلته الطائرة، قام بربط المراوح بحيث تبرز من جوانب المظلة.

وتتكون المظلة من إطار مركزي على شكل X مكون من أربع أذرع مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قوية وخفيفة في الوقت نفسه.

وتحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية، ما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة بدون طيار.

وجرى تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات (Onshape) قبل طباعتها بتقنية ثلاثية الأبعاد.

الجهاز أكثر استقرارا من ذي قبل

واستغرق بناء الجهاز أشهرا وتضمن انتكاسة كبيرة بسبب سوء لحام الأسلاك، لكنه في النهاية كان جاهزا للتشغيل التجريبي، وأظهر الفيديو أن مظلته الطائرة كانت ناجحة في البداية، لكن أدنى عاصفة من الرياح تسببت في تعثرها في الجولة الثانية.

وقال مستخدم «خلال الرحلة الثانية، بدأت المظلة تنجرف بعيدا وبالكاد تمكنت من اللحاق بها في الوقت المناسب قبل أن تصطدم بالسياج».

وفي اختبار آخر في اليوم التالي، بدأت المظلة الطائرة تهتز بعنف شديد قبل أن تسقط على الأرض، ولم يكن ذلك حتى أثناء الطقس الممطر.

ومنذ ذلك الحين أدى الإصلاح إلى جعل الجهاز «أكثر استقرارا من ذي قبل».