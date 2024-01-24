لعبة «بوكيمون ويذ غَنز» باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «بوكيت بير»، مبتكرة لعبة «بال وورلد» المعروفة بـ«بوكيمون ويذ غَنز»، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنها باعت أكثر من خمسة ملايين نسخة من لعبتها في ثلاثة أيام فقط.

وتتضمّن اللعبة التي صدرت الجمعة عبر منصة «ستيم» للألعاب، صوراً رمزية للاعبين الذين يستخدمون أسلحة هي عبارة عن وحوش مشابهة بصورة كبيرة لشخصيات لعبة «بوكيمون» من «نينتندو»، وفقا لوكالة «فراس برس».

إمكانات تجعلها تصبح «أسطورية»

وأبدى أحد المستخدمين «ذهولاً» باللعبة، قائلاً إنها تمتع بإمكانات تجعلها تصبح «أسطورية».

وتتوفر لعبة «بال وورلد» في نسخة تجريبية عبر «ستيم» بسعر 27 دولاراً، فيما يواصل الاستوديو الياباني تطويرها آخذاً في الاعتبار آراء اللاعبين.

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لكنّ تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الشركة نسخت شخصيات بوكيمون ودمجتها في اللعبة.

وتتضمّن «بال وورلد» أكثر من مئة شخصية تسمى «بالز» يمكن للاعبين التقاطها وجعلها حليفة لهم في مغامراتهم باللعبة، على ما توضح «بوكيت بير».

وتشير الشركة أيضاً إلى أن اللاعبين يمكنهم القتال بأسلحة مختلفة من الأقواس والرماح الكلاسيكية وصولاً إلى البنادق وقاذفات الصواريخ. ويمكن للمستخدمين إما اللعب ضمن فريق أو التنافس ضد بعضهم.