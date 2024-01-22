طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، الإثنين، أن هناك إمكانا لإعادة تشغيل الوحدة اليابانية «سليم» التي واجهت مشكلة في الألواح الشمسية لذلك فقد قامت بوقف إمداداه بالطاقة بعد أقل من ثلاث ساعات من هبوطه لتوفير الطاقة في بطارياته.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية «بحسب بيانات القياس عن بعد، فإن خلايا «سليم» الشمسية موجهة نحو الغرب. وإذا ضرب ضوء الشمس القمر من جهة الغرب في المستقبل، فإننا نعتقد أنه من الممكن إنتاج الطاقة، ونحن نستعد حالياً لإعادة التشغيل» حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الوكالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي «تمكنا من استكمال نقل البيانات الفنية والصور التي تم الحصول عليها أثناء الهبوط وعلى سطح القمر قبل انقطاع التيار الكهربائي».

وتمكنت اليابان من احتلال المركز الخامس بين الدول التي نجحت في الهبوط على سطح القمر. أعلنت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» أن مركبتها الفضائية هبطت على سطح القمر بشكل مذهل استمر عشرين دقيقة في الساعة 00:20 صباح السبت (15:20 ت غ) وقد أقيم اتصال معها.

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وتأمل «جاكسا» في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الهبوط على القمر لتحديد ما إذا كانت وحدة «سليم» (وهي الأحرف الإنكليزية الأولى لعبارة تعني «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر») قد حققت مرادها بالهبوط على بعد 100 متر من هدفها.

وحذر هيتوشي كونيناكا، أحد المسؤولين في وكالة «جاكسا» أن «المسبار الملقب «مون سنايبر» (قناص القمر) - لقدرته على الهبوط بدقة- لن يحصل على الكهرباء إلا لساعات بسبب تعذر عمل الألواح الشمسية.

وقال كونيناكا إن «الألواح قد تعاود عملها عند تغير زاوية الشمس، فيما يعمل الفريق على الإفادة بالحد الأقصى من النتائج العلمية للمهمة من خلال نقل البيانات التي يجرى الحصول عليها إلى الأرض».

تعطل الألواح الشمسية

وأوضح في مؤتمر صحفي «من غير المرجح أن تكون الألواح الشمسية قد تعطلت. من المحتمل أنها غير موجهة في الاتجاه المتوقع أصلا».

وأشار إلى أنه «لو لم يكن الهبوط ناجحا، لكان المسبار قد تحطم بسرعة عالية جدا. ولو كان الأمر كذلك، لفقد كل وظائفه. ولكن يتم إرسال البيانات إلى الأرض».

وهبطت المركبة «سليم» في حفرة صغيرة قطرها أقل من 300 متر، تسمى شيولي، حيث كان من المقرر أن تجري تحاليل على السطح.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن العربتين المصغرتين اللتين يحملهما مسبار «سليم» تم إطلاقهما بشكل طبيعي، بما في ذلك مسبار كروي يسمى «سورا-كيو»، وهو بالكاد أكبر من كرة التنس، يمكنه تعديل شكله للتحرك على التربة القمرية. وقد طورته «جاكسا» بالشراكة مع عملاق الألعاب الياباني «تاكارا تومي» .

«سليم» واحدة من مهام كثيرة إلى القمر أطلقتها أخيراً دول وشركات خاصة. لكن حتى الآن، لم تنجح سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين، وأخيراً الهند، في الهبوط على سطح القمر.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهبوط على القمر بأنه «نبأ سار للغاية»، لكنه قال إنه يدرك الحاجة إلى إجراء تحليلات تفصيلية لحالة الألواح الشمسية.

أسباب متعددة وراء مشكلة الألواح الشمسية

ووجه رئيس وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بيل نيلسون التهاني لليابان التي أصبحت الدولة الخامسة في التاريخ التي تهبط بنجاح على القمر.

وقال عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل إنه رغم أنه يجب التأكد من دقة الهبوط على القمر، «أعتقد أن المهمة حققت نجاحا كبيرا».

وأوضح لوكالة «فرانس برس» أن مشكلات عدة قد تكون السبب وراء مشكلة الألواح الشمسية. وقال ماكدويل «قد يكون هناك كابل مفكوك، أو كابل تم توصيله بطريقة خاطئة، أو قد تكون مركبة الهبوط في وضع عكسي وغير قادرة على رؤية الشمس لسبب ما».

بعد مرور أكثر من 50 عاماً على الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر، وهو الإنجاز الذي حققه الأميركيون العام 1969، تجددَ تسابُق الدول إليه.

فبالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين، تحلم روسيا أيضاً بإعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي في مجال الفضاء، من خلال توحيد الجهود بشكل خاص مع الصين والهند، اللتين قامتا بأول هبوط على سطح القمر في الصيف الماضي.

محاولات سابقة باءت بالفشل

وقد مُنيت المحاولتان اليابانيتان الأوليان في هذا المجال بالفشل، ففي العام 2022، سعت إلى إنزال مركبة «أوموتيناشي» (الضيافة باليابانية) على متن مهمة «أرتيميس 1» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لكن الاتصال مع المركبة فُقد بسبب خلل في بطارياتها بعد قذفها إلى الفضاء.

وفي بريل 2023، تحطمت مركبة شركة «آيسبيس» اليابانية الناشئة على سطح القمر، بعدما فشلت في مرحلة الهبوط السلس.

ولا يزال الوصول إلى القمر تحدياً تكنولوجياً كبيراً حتى بالنسبة للقوى الفضائية الكبرى، إذ فُقِد الخميس أثرُ مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أميركية كانت قد أخفقت في مهمتها بعد تعرضها لتسرب وقود، ويُحتمَل أن تكون تفككت لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض، على ما أعلنت شركة «أستروبوتيك» الناشئة التي صممتها.

وما لبثت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن أعلنت بعد ساعات الثلاثاء أنها أخرت نحو سنة المهمتين المقبلتين من برنامجها الكبير للعودة إلى القمر «أرتيميس».