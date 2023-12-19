«ألفابت» المالكة «غوغل» ستدفع 700 مليون دولار في تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت مجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، على إجراء تغييرات في متجر التطبيقات الإلكترونية الخاص بها، ودفع 700 مليون دولار، بعد رفع دعوى قضائية جماعية من عشرات الولايات الأميركية تتهمها بالتعسف في استخدام سلطتها على صعيد النفاذ إلى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وستجرى الشركة العملاقة كجزء من التسوية تلك التغييرات، لتقليل الحواجز التي تحول دون المنافسة للمطورين، بما يشمل قدرة التطبيقات على تقاضي أموال من المستخدمين مباشرة، مع الالتزام بشروط تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار جرى إعلانها الإثنين، حسب وكالة «فرانس برس».

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واتُهمت «غوغل» في هذا الإجراء المدعوم من 37 مدعياً عاماً، في يوليو 2021، باستخدام أساليب مانعة للمنافسة من أجل تثبيط توزيع تطبيقات أندرويد في متاجر أخرى غير متجر «بلاي ستور»، حيث يعمل نظام الدفع الخاص بها على جمع العمولات على المعاملات.

وقد جرى إعلان التسوية في سبتمبر من دون كشف تفاصيل الصفقة.

وقالت «ألفابت»، في بيان الإثنين، إن «غوغل» ستدفع 630 مليون دولار في صندوق تسوية ستُوزّع أمواله لمصلحة المستهلكين، بحسب خطة وافق عليها القضاء، وسبعين مليون دولار في صندوق ستستخدمه الولايات.

بذلك، بات في إمكان موفري التطبيقات تقاضي أموال من مستخدميهم عبر أندرويد مباشرة.

«ألفابت» تعترض على الحكم

وجاء في بيان «ألفابت»: «بات في استطاعة مطوري التطبيقات والألعاب اعتماد خيار فوترة بديل إلى جانب نظام فوترة «غوغل بلاي» لمستخدميهم في الولايات المتحدة، الذين يمكنهم بعد ذلك اختيار الخيار الذي سيُستخدم عند إجراء عمليات شراء داخل التطبيق».

وانضمت جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا ومنطقتان إلى التسوية في القضية المرفوعة إلى المحكمة.

وقد فازت، في الأسبوع الماضي، شركة «إبيك غايمز»، المطورة لعبة «فورتنايت» الشهيرة، بمعركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ضد «غوغل» بفضل هيئة محلفين في كاليفورنيا أبدت قناعة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تسيء استخدام احتكارها لسوق تطبيقات الهاتف المحمول، على حساب المطورين.

مع ذلك، أعلنت «ألفابت»، الإثنين، أنها اعترضت على هذا الحكم، واعتبرت أن نزاعها مع «إبيك» لم ينته بعد.

ورفعت «إبيك غايمز» دعوى قضائية ضد «غوغل» و«آبل» في العام 2020، متهمة عملاقي التكنولوجيا بإساءة استخدام السيطرة على متاجرهما التي تبيع التطبيقات والمحتويات الرقمية الأخرى على الأجهزة المحمولة.