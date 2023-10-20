علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة بعيدة جداً

القاهرة - بوابة الوسط

اكتشف علماء فلك تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية متأتية من مجرة بعيدة جداً، استغرق وصولها إلى الأرض ثمانية مليارات سنة، ما من شأنه المساعدة في كشف لغز هذه الظاهرة الكونية، بحسب دراسة نشرت، أمس الخميس.

هذا «التدفق الراديوي السريع»، وهو وميض من الموجات الكهرومغنطيسية يدوم أقل من جزء من الألف من الثانية، وصل أخيراً إلى الأرض في 10 يونيو 2022، وتمكن تلسكوب أسترالي من التقاط إشارته، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتبيّن أن هذا التدفق متأتٍ من مجرة أبعد بكثير من تلك التي كانت مصدر التدفقات الراديوية السريعة المسجلة سابقاً، إذ اجتاز ثمانية مليارات سنة ضوئية، وهو الوقت الذي كان فيه الكون يبلغ أقل من نصف عمره الحالي، وفق ما كشف علماء فلك في مجلة «ساينس».

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ومنذ اكتشاف مثل هذه الإشارات للمرة الأولى عام 2007، تساءل العلماء عن المَنشأ الدقيق لهذه الظاهرة الكونية، والتي يصعب تحديدها لأنها خفية، ولأن هذه الإشارات تتكرر في بعض الأحيان، افترض البعض في البداية أنها عبارة عن اتصالات لاسلكية تنتقل عبر الفضاء ومصدرها كائنات فضائية.

ويرجّح العلماء في فرضية أكثر جدية أن يكون مَنشأ هذه التدفقات نجم ميت شديد الكثافة يسمى النجم المغنطيسي، وله مجال مغنطيسي فائق القوة.

التدفق اجتاز ثمانية مليارات سنة

وقال المعدّ المشارك في الدراسة راين شانون من جامعة سوينبورن الأسترالية (في ملبورن) «إن تمكُّن تلسكوب اسكاب (ASKAP) الموجود في غرب أستراليا من رصد هذه التدفقات الراديوية السريعةأمر مذهل»، وأضاف عالم الفيزياء الفلكية «لقد كنا محظوظين لأننا تمكنّا من مراقبة هذه النقطة الصغيرة في السماء لمدة جزء من الألف من الثانية، بعد اجتياز التدفق ثمانية مليارات سنة ليجري رصده».

وتخطى هذا التدفق الراديوي الجديد بأشواط الرقم القياسي السابق لتدفق مماثل استغرق بلوغه الأرض خمسة مليارات سنة ضوئية، وكان التدفق الجديد ذا قوة فائقة، إذ في أقل من جزء من الألف من الثانية، أطلق قدراً من الطاقة يعادل ما ينبعث من الشمس في 30 عاماً.

مئات الآلاف من التدفقات الراديوية يوميا

وأضاف العالِم أن «السماء تشهد كل يوم ربما مئات الآلاف من التدفقات الراديوية السريعة، لكن ألفاً منها فحسب رُصِدت حتى الآن، ولم يتمكن الباحثون من تحديد المجرة التي صدرت منها إلا لنحو خمسين منها، علماً أنه عنصر أساسي لفهم هذه الظاهرة".

لجأ الباحثون إلى تلسكوب «في إل تي» اختصار فيري لاردج تيليسكوب في تشيلي، لتحديد مصدر هذا التدفق الراديوي البعيد المسمى (FRB 20220610A)، وأظهر هذا التيليسكوب أن الإشارة متأتية من مجرة كثيفة جداً قد تكون اندمجت مع مجرة أو مجرتين أخريين، ما أدى إلى ظهور النجم المغنطيسي الغريب.

فيما يرى راين شانون أن هذا التفسير لا يعدو كونه «أفضل حدس» للعلماء، وأوضح أن اللجنة المنوط بها إعطاء الرأي النهائي لم تحسم رأيها بعد في شأن أسبابها نظراً إلى أن التدفقات الراديوية رصدت في أماكن غير متوقعة، بما في ذلك داخل مجرّة درب التبانة.

وفي الانتظار، قد تساهم هذه التدفقات الراديوية في توضيح لغز آخر، وهو كمية المادة الصلبة في الكون، ويُعتقد أنها تمثل نحو 5% من الكون، بينما تتكون البقية من المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

إلا أن المشكلة تتمثل في أن أكثر من نصف هذه الـ5% من المادة الصلبة مفقودة، ويعتقد العلماء أنها تكمن في الشبكة الكونية، وهي خيوط رقيقة من الغاز تربط المجرات بعضها ببعض، ولكنها منتشرة لدرجة أنها غير ظاهرة للتلسكوبات.

ويؤدي هذا الغاز في الواقع إلى تغييرات في الطول الموجي للتدفقات الراديوية السريعة، وبالتالي يجعل من الممكن قياس كثافة الأخير.

وتحمل التدفقات الراديوية السريعة التي سجلها التلسكوب الأسترالي بصمة «مادة زائدة»، بحسب الباحث. ولا تزال ثمة حاجة إلى تسجيل عدد كبير من موجات الراديو لتحسين حسابات المادة المفقودة، ومن المتوقع قريباً إنشاء تلسكوبات جديدة مخصصة لعلم الفلك الراديوي.